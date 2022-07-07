Ханты-Мансийск, , 14:52 — REGNUM Житель Нягани (ХМАО) обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

СКР Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

По версии следствия, в 2021 году 32-летний житель Нягани распространял с целью вовлечения в свою деятельность новых единомышленников через интернет видеоматериалы, содержащие сцены террористических действий, демонстрацию атрибутов и символику организаций, признанных в России террористическими. В ходе обыска у него дома найдена литература экстремистского содержания.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание и пропаганда терроризма»). Обвиняемый заключён под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 6 июля за финансирование запрещённой в России террористической организации задержан иностранец.

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