Ханты-Мансийск, 7 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Житель Нягани (ХМАО) обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО СКР

По версии следствия, в 2021 году 32-летний житель Нягани распространял с целью вовлечения в свою деятельность новых единомышленников через интернет видеоматериалы, содержащие сцены террористических действий, демонстрацию атрибутов и символику организаций, признанных в России террористическими. В ходе обыска у него дома найдена литература экстремистского содержания.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание и пропаганда терроризма»). Обвиняемый заключён под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 6 июля за финансирование запрещённой в России террористической организации задержан иностранец.