* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:51 — REGNUM В бывшем президентском дворце «Арг» в столице Афганистана сегодня, 7 июля, между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошла перестрелка. Об этом источники сообщили газете «8 Собх».

Кабул (сс) Masoud Akbari

По данным собеседников издания, сначала между командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутри цитадели разгорелась словесная перепалка, а затем около 11:30 из цитадели были слышны звуки выстрелов.

Других подробностей этого конфликта пока нет.