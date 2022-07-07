* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 7 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В бывшем президентском дворце «Арг» в столице Афганистана сегодня, 7 июля, между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошла перестрелка. Об этом источники сообщили газете «8 Собх».

(сс) Masoud Akbari Кабул

По данным собеседников издания, сначала между командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутри цитадели разгорелась словесная перепалка, а затем около 11:30 из цитадели были слышны звуки выстрелов.

Других подробностей этого конфликта пока нет.