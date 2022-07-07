Уфа, 7 июля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Директора строительной фирмы и его заместителя обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к гибели 13-летней девочки в Уфе. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото следственного отдела по городу Обнинску СУ СКР по Калужской области Строительство дома в Обнинске, где произошла трагедия

Сообщается, что с августа 2016 года в г. Уфе предприятие строило здание по улице Пархоменко, при этом весной 2019 года из-за финансовых затруднений строительные работы были приостановлены.

«При этом обвиняемые не выполнили установленные законодательством требования по консервации объекта незавершенного строительства, установлению ограждающих конструкций по периметру, исключающих доступ посторонних лиц на территорию», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, летом прошлого года подростки проникли на площадку и во время игры с 13-летней девочкой произошел несчастный случай, она скончалась от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые признали частично. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.