Москва, 7 июля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Подданные Великобритании должны знать, что ушедший в отставку премьер-министр страныБорис Джонсон стоит за обстрелами российских мирных городов, отметил спикер ГосдумыВячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось. Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы отметил, что Джонсон — один из главных идеологов войны против России до последнего украинца. «Правильно лидерам европейских государств задуматься, к чему приводит такая политика», — заключил он.

Как сообщалоИА REGNUM, на фоне скандалов вокруг Бориса Джонсона и его возможной отставки об уходе заявили уже 57 членов британского правительства, четверо из которых — министры.