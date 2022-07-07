Красноуральск, Свердловская область, 7 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Жительница Красноуральска Свердловской области предстала перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. В результате халатности женщины погибла её двухлетняя дочь, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Трагедия произошла в апреле 2022 года. Девочка прикоснулась к оголённым проводам, находившимся под напряжением. В результате ребёнок получил электротравму несовместимую с жизнью. Следствие установило, что женщина знала о потенциальной опасности, однако не предприняла попыток для её предотвращения.

Краснотурьинский городской суд приговорил женщину к ограничению свободы на срок один год два месяца.