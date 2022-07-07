Москва, 7 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Связанные с поставкой нового транспорта для Москвы программы продолжают свою работу. Об этом 7 июля заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Пресс-служба правительства Москвы Метро

«Все наши программы, связанные с приобретением нового подвижного состава, как для метрополитена, так и для наземного транспорта, они осуществляются», — сказал вице-мэр.

По его словам, российские компании, работающие в сфере транспортного машиностроения ускоренными темпами переходят на российские комплектующие. Поэтому какой-то существенной остановки в поставках техники для транспортного комплекса столицы ждать не стоит.

«Были разные комментарии, что все, не будет вагонов метро, не будет пригородных поездов. Все это будет. Замену наши партнеры нашли практически всю. Поэтому все, что нам нужно для запуска БКЛ, для создания новых маршрутов электробусов, для трамваев, на самом деле уже все получили из плана этого года», — заявил Ликсутов.