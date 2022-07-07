Ульяновск, , 14:49 — REGNUM В Ульяновской области возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрирован ещё один летальный исход от COVID-19. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 7 июля, в регионе заражения коронавирусом с начала пандемии официально выявлено у 203 754 жителей, в том числе 5 и 6 июля заболели соответственно 18 и 19 человек.

Победили коронавирус 198 807 пациентов, из них 6 июля выписаны 18 человек. В целом доля выздоровевших составляет почти 97,57% (от числа лабораторно подтверждённых случаев заражения). Госпитализировали за последние сутки семерых пациентов с коронавирусом.

Жертвой пандемии стал ещё один житель Ульяновской области — таким образом, всего умер 4721 ковидный больной.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе сделано 2 161 601 лабораторное исследование на коронавирус.