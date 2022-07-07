Лондон, , 14:47 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке. Об этом Джонсон заявил 7 июля с трибуны у своей резиденции.

Борис Джонсон Stemoc

По его словам, он будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Sky News со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит сообщил, что Джонсон выступит 7 июля с обращением к нации на фоне ожиданий его отставки.

В тот же день после разговора с председателем комитета Консервативной партии Грэмом Брейди премьер-министр Великобритании согласился оставить занимаемый пост.

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