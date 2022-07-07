Донецк, 7 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

В 13:30 с позиций в Новолуганском обстреляно Доломитное, выпущено шесть мин калибра 120 мм.

В 13:40 из Марьинки открыли стрельбу по Донецку, выпустив семь мин калибра 120 мм.

Одновременно из населённого пункта Очертино работал «Град». По Васильевке выпущено десять ракет.