Донецк, 7 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками Куйбышевского района Донецка получили повреждения здания больницы и детского сада. Об этом 7 июля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что под обстрел украинских вооруженных формирований в Куйбышевском районе попали больница и детский сад.

«В результате обстрела повреждены здания больницы №21, расположенной по проспекту Кремлевскому, а также детского сада по улице Туманяна», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли населённый пункт Александровка в ДНР из миномётов.