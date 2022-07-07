Москва, , 15:02 — REGNUM Первое место в рейтинге развития Цифровой зрелости в сфере здравоохранения по итогам пяти месяцев 2022 года заняла Брянская область. Об этом 7 июля сообщил губернатор Александр Богомаз.

Рейтинг цифровой зрелости Мнздрава РФ Телеграм-канал Александра Богомаза

Итоги подвели в Москве на первом Национальном международном конгрессе «Национальное здравоохранение 2022» с участием главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

«Это результат слаженной работы всей системы здравоохранения региона. Мы уделяем большое внимание как организации и модернизации здравоохранения в целом, так и цифровизации, в частности. Наш регион участвует в пилотном проекте по внедрению новой архитектуры записи на приём к врачу. Это позволит перейти на более качественный уровень предоставления услуг гражданам по записи на приём в медицинские учреждения. Но самое главное — это поможет сделать медицину более доступной для наших жителей», — отметил губернатор в социальных сетях.

Результат Брянской области составил 54,8%.