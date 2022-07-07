Пенза, 7 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 7 июля за медицинской помощью обратились после укусов клещей 903 пострадавших, в том числе 361 ребенок в возрасте до 14 лет. За неделю клещи покусали 66 человек, из них 30 несовершеннолетних, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследовали 826 снятых с людей клещей. Возбудители заболевания выявлены в 124 их них (15%).

Противоклещевыми обработками охвачено более 251 га площади на территории 140 объектов (125,17% от площади, запланированной к обработке в текущем эпидсезоне).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Ростовской области к врачам после укусов клещей обратился 3091 пациент, в том числе 1155 детей в возрасте до 14 лет.

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