Астрахань, , 14:43 — REGNUM В Астраханской области 7 июля выявлены 22 пациента с коронавирусом — на одного меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы восемь человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 148 положительных результатов исследования.

114 тыс. 593 человека выписаны после курса лечения, в том числе три — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 17 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.