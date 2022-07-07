7 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили мнение экс-депутата польского сейма, который уверен, что НАТО не придёт Польше на помощь в случае её военной активности на Украине.

Тимур Кондратьев, , 15:48 — REGNUM Заявление бывшего депутата польского сейма Матеуша Пискорского о том, что союзники Польши по НАТО не придут ей на помощь в том случае, если Варшава самостоятельно введёт войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Вооружёнными силами России, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы уже сто раз говорили, что нам не нужна война с Европой, а эти уже перья по ветру распустили», — отметил Сидор Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша активно готовится к боестолкновениям с российскими войсками, но руководство этой не самой крупной страны прекрасно понимает, что без поддержки со стороны Североатлантического альянса Варшаве на Украине ловить нечего.

«То есть уже поляки открыто заявляют, что готовы к войне с нами?» — задаётся вопросом Айсылу Г.

«Так они и не должны помогать Польше в случае её агрессии. Потому что ни Украина, ни Россия на Польшу нападать не собираются», — указывает Алексей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что у альянса не так уж много военной мощи, как и моральных сил, чтобы противостоять такой могучей державе, как Россия.

«Да потому, что Польша никому не нужна. У НАТО просто нет таких сил, чтобы хоть что-то противопоставить России!» — считает Ульяна М.

«Это и так понятно. НАТО до смерти боится стать непосредственным участником военных действий, потому что это развяжет руки России и тогда уже всем труба будет», — поделилась своим мнением Агния Е.

«НАТО намного слабее России по вооружению, поэтому они и боятся вести с нами какие-либо военные действия, ведь понимают, что будут всегда в проигрыше», — указывает Лилия М.

Польские солдаты

Часть людей полагает, что сошедший с ума Запад может совершить безумный поступок и вступить в открытое противостояние с Российской Федерацией.

«Безумные европейские и американские политики собираются весь мир утопить в крови. Поэтому НАТО может с лёгкостью включиться в конфликт с Россией, потому что команды отдают те, кто сидит за океаном», — пишет Павел И.

«Ну так если они сами на рожон полезут, то понятное дело — будет тупо со стороны НАТО их защищать. Но с другой стороны, НАТО — это «оборонительный альянс», и они должны помогать своим членам в случае конфликтов. Непонятно, какая чаша перевесит», — пишет Вера А.

Ряд пользователей призвал поляков отказаться от сумасбродной идеи военного конфликта против России.

«Что, вообще, с ляхами не так? Не даёт спокойно жить память о «Речи Посполитой»? Откуда имперские замашки у этой недостраны, население которой всего пять лет назад драило ночные горшки в Германии — до прихода туда толпы украинских беженцев. Из грязи в князи захотели? Плата будет очень высокой», — предупреждает Александр И.

Напомним, 7 июля бывший депутат польского сейма Матеуш Пискорский заявил в беседе с изданием «Украина. ру» о том, что союзники Польши по НАТО не придут ей на помощь в том случае, если Варшава самостоятельно введёт войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Вооружёнными силами России.