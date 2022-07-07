Донецк, , 14:42 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что в 13:30 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили по Доломитному шесть мин калибра 120 мм, а в 13:40 — семь мин калибра 120 мм по поселку шахты «Трудовской» в Донецке и 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Васильевке.

Также указывается, что в 13:50 и в 14:22 ВСУ дважды обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу четыре снаряда калибра 122 мм и четыре ракеты из РСЗО «Град» соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что диверсионную группу, которая планировала совершить ряд терактов в Херсонской области, задержали российские силовики.