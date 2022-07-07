Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Американский телеведущий Рик Санчес заявил, что он стал вдохновением для создателей популярного мультсериала «Рик и Морти». Об этом он рассказал в своём подкасте Rick Sanchez News, пишет Entertainment Weekly.

Рик и Морти Цитата из мc « Рик и Морти» США

«В каком-то смысле это лестно, что известный мультяшный персонаж теперь назван в мою честь или носит моё имя», — начал Санчес. «Но это также очень расстраивает. Потому что это похоже на то, что мое имя было украдено, верно?» — негодует он.

ИА REGNUM напоминает, что главными персонажами анимационного сериала «Рик и Морти» являются учёный Рик Санчес и его внук, школьник Морти Смит. Они вместе путешествуют по Вселенной и времени и постоянно сталкиваются с неприятностями. Шоу является пародией на франшизу «Назад в будущее».

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