Хельсинки, , 14:52 — REGNUM Парламент Финляндии принял закон, который позволит государству установить барьеры на границе с Россией. Об этом 7 июля сообщает Reuters.

Граница РФ и Финляндии в лесной местности Погрануправление ФСБ РФ

Проект закона был принят большинством депутатов. Он позволит закрыть территорию в 1300 км вдоль границы для тех, кто ищет убежища в Финляндии. Закрытие территории в дальнейшем может стать отправной точкой для возведения заборов и других ограждений вблизи границы с Россией.

Напомним, что с 1 июля Финляндия сняла ограничения на туристические поездки в страну, жители России также смогут оформлять финские шенгенские визы для путешествий.

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