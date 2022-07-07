Лондон, , 14:38 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить о своём намерении оставить занимаемый пост.

Королева Великобритании Елизавета II

Читайте также: Джонсон согласился уйти в отставку

«Сегодня утром он сделал «звонок вежливости» её величеству, чтобы сообщить ей о его намерении уйти», — сообщает газета Sun.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Sky News со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит сообщил, что Джонсон выступит 7 июля с обращением к нации на фоне ожиданий его отставки.

В тот же день после разговора с председателем комитета Консервативной партии Грэмом Брейди премьер-министр Великобритании согласился оставить занимаемый пост.

Ранее по теме: Медведев назвал отставку Джонсона итогом бездарной политики