Вашингтон, 7 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Издатель Microids и разработчик OSome Studio анонсировали релиз игры Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia в 2022 году. Информация об этом появилась 7 июля на сайте Microids.

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Разработчик также опубликовал новый трейлер игры. В Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia можно будет путешествовать как в одиночном режиме так и в кооперативном до 4 игроков.

Проект выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и PC. Точную дату релиза игры издатель не огласил.