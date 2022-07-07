Брюссель, 7 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Уход премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку — шаг, назревший давно. Он позволит сделать британскую политику более серьёзной, полагает первый вице-президент Европарламента Отмар Карас.

Chatham House Борис Джонсон

По его словам, политическая жизнь Джонсона была пронизана скандалами и ложью, итогом этого стал выход Британии из состава ЕС. Отставка Джонсона — шанс для более серьёзной и ответственной политики в Великобритании.

«Отставка Бориса Джонсона — шаг, который давно назрел», — написал Карас в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне скандалов вокруг Бориса Джонсона и его возможной отставки об уходе заявили уже 57 членов британского правительства, четверо из которых — министры.

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