Сеул, , 14:40 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон провел 6 июля телефонные переговоры со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

По их словам, представители двух стран обсудили ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, что представители Ирана и США провели переговоры в Дохе в конце июня. Несмотря на то, что посредником в переговорах выступил Европейский союз, переговоры завершились безрезультатно.

Чо Хён Дон от лица южнокорейского правительства подтвердил твердую приверженность и неизменную поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, акцентировав внимание на том, что заключение сделки необходимо не только для решения вопросов между Южной Кореей и Ираном, но и для всего международного сообщества.

В свою очередь, спецпредставитель США выразил признательность правительству Южной Кореи за сотрудничество. Стороны договорились продолжить усилия по решению данной проблемы.