Представители Южной Кореи и США обсудили иранскую ядерную сделку
Сеул, 7 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон провел 6 июля телефонные переговоры со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обсудили ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Напомним, что представители Ирана и США провели переговоры в Дохе в конце июня. Несмотря на то, что посредником в переговорах выступил Европейский союз, переговоры завершились безрезультатно.
Чо Хён Дон от лица южнокорейского правительства подтвердил твердую приверженность и неизменную поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, акцентировав внимание на том, что заключение сделки необходимо не только для решения вопросов между Южной Кореей и Ираном, но и для всего международного сообщества.
В свою очередь, спецпредставитель США выразил признательность правительству Южной Кореи за сотрудничество. Стороны договорились продолжить усилия по решению данной проблемы.