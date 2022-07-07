Москва, , 14:37 — REGNUM Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на полях заседания глав МИД «Группы двадцати» на острове Бали обсудили взаимодействие Москвы и Анкары в Черном море, сообщили 7 июля в российском внешнеполитическом ведомстве.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Затронуты другие международные вопросы, включая взаимодействие России и Турции в Черном море и в рамках многосторонних структур», — сообщили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на полях заседания «Группы двадцати» на острове Бали с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине.

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