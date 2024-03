Токио, 7 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Японская студия Bandai Namco Entertainment подарила меч игроку под ником Let Me Solo Her за тысячную победу над боссом Маленией в Elden Ring. Об этом 7 июля геймер написал на своей странице в Twitter.

Bandai Namco Elden Ring

Let Me Solo Her получил один из пресс-китов, в который входит меч, плащ и деревянная гравюра с изображением Малении. Отмечается, что было выпущено всего 40 таких наборов.

Напомним, что Маления считается одним из самых сложных боссов в Elden Ring. Из-за этого геймер под ником Let Me Solo Her начал помогать другим игрокам в победе над ней.