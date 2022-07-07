Москва, , 14:41 — REGNUM Известная певица Ирина Дубцова прокомментировала массовую «отмену» русской культуры на Западе. Об этом сообщил портал «Слово и Дело» 7 июля.

Ирина Дубцова Василий Иванов © ИА REGNUM

«Я знаю только единичные случаи так называемой отмены русской культуры, когда в некоторых театрах Европы из афиш исчезли произведения великих русских композиторов. Рада, что это не происходит повсеместно. В век интернета отменить что-либо невозможно. В России никто русскую культуру не отменял и никогда не отменит, она будет продолжать развиваться, опираясь на своё богатое наследие», — заявила артистка. Дубцова также выразила надежду, что молодые российские артисты перестанут «копировать» своих западных коллег.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, пианист Риад Маммадов высказался об отмене зарубежных концертов российских артистов. Как признался музыкант, он сомневается в том, что «отменяя концерты или закрывая выставки, инициаторы этих нововведений обогатят мир культуры и искусства».

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