Архангельск, 7 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Почти 1,1 млрд рублей получит Архангельская область в виде двух инфраструктурных бюджетных кредитов на развитие транспортной инфраструктуры областной столицы. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

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Первый кредит на сумму 836,6 млн рублей будет потрачен на строительство в 2023–2024 годах автомобильной дороги по улице Карпогорской в Архангельске.

«Этот дорожный объект даст возможность обеспечить транспортно-логистическую доступность вновь образуемой жилой застройки в районе Майская горка и Ломоносовском округе города», — отметил глава региона.

Вторую заявку на сумму 236,4 млн рублей регион направит на покупку в 2024 году новых пассажирских автобусов, работающих на газомоторном топливе, для Архангельска.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия получит дополнительно 1,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры.