Уфа, , 14:39 — REGNUM Ушел из жизни бывший заместитель главы администрации Уфы Сергей Хох. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети».

Траур Torange.biz

Сообщается, что генерал-майор Сергей Хох скончался 7 июля 2022 года. Он был выпускником Минского суворовского училища. Также учился в Челябинском высшем военном автомобильно-инженерном училище. Был командиром взвода, командиром роты в зенитно-ракетном полку Южной Группы войск. Кроме этого, Хох окончил академию тыла и транспорта и академию Генерального штаба. Был заместителем командующего округом.

Отмечается, что после выхода в запас он перешел на гражданскую службу, где занимался ликвидацией взрыва на артиллерийском складе в Удмуртии, занимал должность начальника управления технического обеспечения Центрального военного округа в Екатеринбурге.

В октябре 2013 года стал заместителем главы администрации Уфы, курировал взаимодействие с экстренными службами и ведомственными силовыми структурами. Позже до последнего дня занимал должность заместителя исполнительного директора МУП «Уфимские инженерные сети».

Сообщается, что церемония прощания с Сергеем Хохом состоится 9 июля 2022 года в городском дворце культуры (Проспект Октября, 137) 10:00 часов.