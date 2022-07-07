Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Очередь из нескольких десятков беременных женщин образовалась у перинатального центра в Санкт-Петербурге из-за сообщения анонима, сообщили 7 июля ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Беременные (сс) rawpixel

Два десятка беременных женщин выстроились в очередь на вход в перинатальный центр №1 и женскую консультацию рядом с ним утром 7 июля. Как выяснило ИА REGNUM, причиной закрытия медицинских учреждений стало сообщение анонима о минировании.

«После 20 минут обследования помещений всех впустили в здания», — уточнили в ведомстве.