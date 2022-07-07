Курск, , 14:34 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Kraszdrav.ru

7 июля выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 555 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 597 пациентов, в том числе 32 — за последние сутки.

Всего скончались 2490 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.