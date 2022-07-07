Анна Царькова, 7 июля 2022, 17:20 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон дал согласие на отставку на фоне правительственного кризиса. Об этом 7 июля сообщили британские СМИ.
Так, об уходе Джонсона в отставку со ссылкой на источники сообщили ITV, Sky News, BBC, а также агентство Bloomberg. Ожидается также, что политик выступит с обращением.
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Сообщение об отставке Джонсона обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом восприняли данную новость, выразив мнение о том, что политика Британии в связи с отставкой Джонсона не изменится, а грустить по поводу ухода политика может разве что руководство Украины.
«И Зеленского пусть с собой заберёт», — с сарказмом призвал Evgenyi P.
«Дожали лохматика», — смеется Stiff.
«Как признали почётным гражданином Одессы, так сразу проблемы привалили», — иронизирует Rikou.
«За русофобию надо платить, Боря», — пишет henmue.
«Уйдёт один, придёт другой — и ещё хуже. Который не просто будет не любить русских, а который просто будет их ненавидеть…» — добавил Alen Delon.
«Первый пошёл… Кто следующий? Из Европы или Америки? Зеленский переживает, небось?» — задалась вопросом Natalia.
«На очереди Байден», — отреагировал Станислав Р.
«На одного клоуна станет меньше», — шутит Валерия.
«Он уходит, другой такой же придет. Там нормальных у власти сейчас нет. И не будет», — считает Игорь С.
«Скатертью дорога», — с сарказмом пишет одна из участниц обсуждения.
«Только команды на остановку стрельбы бабка (британская королева. — А. Ц.) всё равно не отдаст. Не поможет рокировка», — считает Anna B.
«Шутки закончились?» — отреагировала Katerina.
«Скучать не будем!» — с юмором добавила Елена А.
«Это первый случай в истории, когда *овно таки утонуло…» — не выдержал Владимир.
«Зеленский друга не должен бросить. Пусть теперь в правительстве Украины для него место готовит», — пошутил W. T.
«Кто придёт? Вот в чем вопрос, не было бы хуже для России. Хотя смотришь на него и думаешь: а хуже-то может?» — задался вопросом Strike.
«И так будет с каждым, кто пойдёт против России, всё будет оборачиваться против их самих же! Первый пошёл… ждём остальных», — написала Natalia S.
«А как быть холуям? Снова переименовывать улицы, или они оставят как память о добром хозяине?» — задался вопросом mdm, напоминая о том, что в некоторых украинских городах решили переименовать улицы в честь Джонсона.
«Мавр сделал своё дело, мавр может уходить», — пишет Elma.
«Тут мэр Одессы спрашивает, что делать со званием Бориса «Почетный гражданин Одессы»? Лишать?» — иронизирует Жорж М.
«На Украине в связи с этим объявлен национальный траур», — иронизирует Fess.
«Не успела новость облететь планету, с ним уже все попрощались. Утро у него недоброе», — смеется Наташа.
«Где-то грустит один президент Украины», — с сарказмом подытожил Джошуа Г.