Рязань, 7 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 52 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в федеральном оперативном штабе. От осложнений скончался один человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Больничная палата

Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 122 587 жителей. Выздоровели 118 583 человека, в летальной статистике 3 411 записей.

За сутки с COVID-19 госпитализировано 10 новых пациентов.