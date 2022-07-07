Париж, , 14:29 — REGNUM Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения Франции, количество тестов «вновь перешагнуло» отметку в три миллиона за одну неделю на фоне седьмой волны эпидемии коронавируса, сообщает Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Департамент статистики отмечает, что в период с 27 июня по 3 июля во Франции провели более 3 миллионов ПЦР-тестов.

«Эпидемия начинается снова. Поэтому призываю всех быть бдительными. Когда вы находитесь в закрытых помещениях, где много людей, вы должны надеть маску, особенно в транспорте», — заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство «не намерено вводить какую-либо национальную меру ответственности» за ношение защитных масок.

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