Донецк, , 14:27 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

В 13:10 зафиксирована атака с позиций в Марьинке. По населённому пункту Александровка выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.