Донецк, 7 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 13:10 зафиксирована атака с позиций в Марьинке. По населённому пункту Александровка выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.