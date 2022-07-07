Москва, 7 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Диверсионную группу, которая планировала совершить ряд терактов в Херсонской области, задержали российские силовики. Они распространили и видеосъёмку задержания, сообщает 7 июля РИА Новости.

Skitterphoto Брошенный дом

Задержание снимали в том числе с беспилотника. На кадрах видно, как машина с силовиками подъезжает к дому, пока другие силовики оцепляют дом. Подозреваемых задерживают, один из них показывает схрон оружия, сделанный в кресле.

В доме обнаружены пистолет, гранаты, автоматы, самодельные взрывные устройства в коробках из-под сока. Затем задержанный рассказывает о том, что для прикрытия диверсионной группе выдали паспорта и водительское удостоверение.

По словам мужчины, диверсанты должны были осуществить теракты против глав администрации Херсонской области. По словам другого задержанного, взрывные устройства им передали в посылке и спрятали между детскими подгузниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перевалочный пункт украинских диверсантов обнаружили в Херсонской области, а схрон с оружием — в заброшенном частном доме в самом Херсоне.

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