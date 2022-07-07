Москва, , 14:25 — REGNUM Правительство подготовит законопроект, которые позволят выявлять картельные соглашения среди крупных интернет-платформ, маркетплейсов и агрегаторов. Об этом 7 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин на совещании в режиме видеоконференции Government.ru

«Ничего не продавая, подобные компании могут влиять на поставщиков, покупателей и определять цены. Цель изменений как раз в том, чтобы такое влияние не приводило к необоснованному подорожанию, либо ограничению выбора», — заявил Мишустин.

«Помогут поправки и предпринимателям — в частности, тем, у кого получилось создать быстрорастущий бизнес, либо стартапы. Они получат больше возможностей для равной конкуренции даже с очень большими компаниями», — указал он.

По его словам, заработать новое антимонопольное законодательство должно с марта 2023 года, что даст время на адаптацию участникам рынка.