Брюссель, , 14:24 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намерен принять активное участие в заседании министров иностранных дел стран G20 на Бали, чтобы не отдать инициативу в руки России. Об этом 7 июля в ходе брифинга заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава дипломатии ЕС посетит этот форум. ЕС намерен содействовать успеху министерского форума G20, но не допустит использование G20 в пропагандистских целях», — подчеркнула она, отметив, что ЕС отвергает «попытки России использовать G20 для пропаганды».

По словам представителя европейской внешнеполитической службы, участие России в G20 «может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет».

Ранее по теме: Главы МИД стран G20 обсудят продовольственную и энергетическую безопасность

Массрали добавила, что «Большая двадцатка» остаётся для Европейского союза «ключевым форумом для обсуждения существующих глобальных вопросов».

Напомним, ранее Москве предварительно уведомила Индонезию о намерении президента России Владимира Путина принять участие в саммите G20.

Читайте также: Владимир Путин намерен принять участие в саммите G20 в Индонезии

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 8 июля в Индонезии проходит встреча министров «Большой двадцатки». Она будет разделена на две сессии, а именно: укрепление многосторонности и продовольственная и энергетическая безопасность. На первой сессии будут обсуждаться меры по укреплению глобального сотрудничества и укреплению взаимного доверия между странами. На второй сессии — стратегические меры по преодолению продовольственного кризиса, дефицита удобрений и роста мировых цен на сырьё.