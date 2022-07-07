Брюссель, 7 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намерен принять активное участие в заседании министров иностранных дел стран G20 на Бали, чтобы не отдать инициативу в руки России. Об этом 7 июля в ходе брифинга заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Глава дипломатии ЕС посетит этот форум. ЕС намерен содействовать успеху министерского форума G20, но не допустит использование G20 в пропагандистских целях», — подчеркнула она, отметив, что ЕС отвергает «попытки России использовать G20 для пропаганды».

По словам представителя европейской внешнеполитической службы, участие России в G20 «может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет».

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Массрали добавила, что «Большая двадцатка» остаётся для Европейского союза «ключевым форумом для обсуждения существующих глобальных вопросов».

Напомним, ранее Москве предварительно уведомила Индонезию о намерении президента России Владимира Путина принять участие в саммите G20.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 8 июля в Индонезии проходит встреча министров «Большой двадцатки». Она будет разделена на две сессии, а именно: укрепление многосторонности и продовольственная и энергетическая безопасность. На первой сессии будут обсуждаться меры по укреплению глобального сотрудничества и укреплению взаимного доверия между странами. На второй сессии — стратегические меры по преодолению продовольственного кризиса, дефицита удобрений и роста мировых цен на сырьё.