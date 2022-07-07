Уфа, , 14:28 — REGNUM Советником главы Башкирии Радия Хабирова по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики стал ветеран боевых действий Алик Камалетдинов. Эту информацию 7 июля подтвердили в пресс-службе главы Башкирии.

Радий Хабиров Glavarb.ru

В мае 2022 года председатель общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Камалетдинов выступил с инициативой формирования добровольческого батальона. В соцсетях он опубликовал обращение, в котором предложил назвать батальон именем башкирского военачальника Минигали Шаймуратова. Данная инициатива была поддержана ветеранскими организациями и жителями Башкирии.

По сообщению пресс-службы, в связи с большим количеством желающих встать на защиту Родины в июне 2022 года в Башкирии начали формировать второй добровольческий батальон имени Героя России, гвардии майора Александра Доставалова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что советником главы Башкирии по вопросам патриотического воспитания назначен Валентин Солодовник.

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