Трубчевский район, Брянская область, , 14:41 — REGNUM Компенсация за причинение вреда здоровью ребёнка безнадзорной собакой взыскана с администрации Трубчевского муниципального района Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Собака Pixabay.com

В марте 2022 года возле одного из торговых центров Трубчевска на несовершеннолетнего 2004 года рождения напала бродячая собака. Животное прокусило мальчику ногу, ему потребовалась медицинская помощь.

В интересах ребёнка прокуратура обратилась в суд, пояснив, что администрация района не принимает должные меры к отлову безнадзорных собак. Надзорное ведомство просило выплатить пострадавшему мальчику компенсацию морального вреда.

Суд поддержал требования прокуратуры в полном объёме и постановил взыскать с администрации 50 тысяч рублей.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.