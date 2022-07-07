Казань, 7 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Праздничную иллюминацию включат на Казанской телебашне 8 июля. Подсветка станет своеобразным поздравлением с Днем семьи, любви и верности, сообщает минцифры РТ.

Pixabay.com Семья

Освещать телебашню в честь праздника будут с 21:00 до 23:00 (мск).

Также праздничными огнями в этот день засияют телебашни в других городах страны.

ИА REGNUM напоминает, указ об установлении в России Дня семьи, любви и верности подписал в конце июня президент Владимир Путин.

Читайте также: В Казани в День семьи, любви и верности вступят в брак более 100 пар

Читайте также: Законопроект о нерабочем Дне семьи, любви и верности внесен в Госдуму