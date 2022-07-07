Москва, , 14:21 — REGNUM При проверке образцов консервированной рыбы лососевых пород специалистами Роскачества были найдены неживые личинки в 15% изученной продукции, что в два раза меньше по сравнению с проведённым в 2018 году исследованием. Об этом 7 июля говорится в опубликованных на сайте организации результатах исследования.

Рыбные консервы

«Количество случаев зараженности консервированной рыбы личинками снизилось более чем в два раза с момента первого исследования в 2018 году. Тогда неживые личинки встречались в 39% продукции, в 2022 году — только в 15% консервов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в исследовании в нынешнем году принимали участие образцы продукции, которая занимает свыше 70% рынка консервов из лососевых рыб и были произведены в Приморском крае, Сахалинской, Московской, Владимирской областях и т.д.

При этом подчёркивается, что после проведения термической обработки оказавшиеся в консервах паразитов умирают и становятся безопасными для здоровья. Кроме того, по данным организации, мёртвые личинки были найдены в консервах марок «Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская обл.), «Лента» (ООО «Балт-фиш плюс», Псковская обл.) из горбуши, а также «Китбай» (ООО «Восток продукт», Приморский край) из нерки.

В то же время, отмечается, что при проведении обоих исследований в консервах не было обнаружено токсичных элементов и других опасных для здоровья элементах, превышающих допустимые значения. Все консервы изготовлены с соблюдением технологических режимов, которые обеспечивают её стерильность.

Также уточняется, что если в 2018 году была выявлена видовая подмена в 13% консервах из лососевых рыб, то в нынешнем году таких случаев не зафиксировано. Вместе с тем, в всех марках рыбных консервов оказалось высокое содержание общего хрома, на наличие которого их проверяли впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 июля глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил проработать увеличение поставок продуктов питания в социальные учреждения региона через специальный склад.