Горно-Алтайск, , 14:19 — REGNUM В Республике Алтай родным погибших в ходе специальной военной операции на Украине вручили ордена Мужества. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Орден Мужества Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Указом президента России посмертно были награждены сотрудник Росгвардии Денис Лебедев из Горно-Алтайска, а также артиллерист, лейтенант Елнур Оразбеков из Кош-Агачского района.

Денис Лебедев 21 марта в ходе разведки первым обнаружил огневую точку противника, произвел по ней выстрел, предупредив товарищей. Боестолкновение закончилось победой российских солдат, однако сам Денис погиб от ранений.

«Елнур Оразбеков командовал взводом гаубичного самоходно-артиллерийского батальона и погиб в бою 5 апреля, спасая жизни мирного населения, солдат и офицеров», — отметили в правительстве.

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