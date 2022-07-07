Москва, 7 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Правительство выделит средства регионам на финансирования покупки лекарств для льготных категорий граждан. Об этом 7 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин на совещании в режиме видеоконференции

«Распределим сегодня между регионами почти 2 млрд рублей, которые предусмотрены на эти цели в бюджете на текущий год, и выделим дополнительные средства — ещё свыше 1 млрд рублей», — заявил Мишустин.

«Федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 млн человек. Важно, чтобы людям своевременно поставлялись положенные им лекарства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте», — указал он.