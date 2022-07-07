Мелитополь, Украина, , 14:14 — REGNUM В Мелитополе 7 июля открыли памятник легендарному советскому разведчику генерал-лейтенанту МВД СССР Павлу Судоплатову. Открытие памятного бюста приурочили к 115-летию со дня рождения прославленного мелитопольца.

«Сегодня свершилась историческая справедливость. Никакие ни Бандеры, ни Шухевичи не будут осквернять наши улицы. Здесь будут стоять памятники настоящим героям. Людей, которые освобождали наш город», — заявил глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы обязаны этим людям, всем, что у нас есть», — добавил он.

Напомним, что Павел Судоплатов вел беспощадную борьбу с украинскими националистами, лично устранил лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца, провел операцию по ликвидации гауптмана СС, одного из руководителей батальона «Нахтигаль» Романа Шухевича.

Поразительно, но Судоплатову было всего 17 лет, когда он работал в Мелитополе младшим оперуполномоченным ГПУ, контролируя работу агентов.

После открытия бюста на малой Родине Судоплатова, второй бюст будет вскоре открыт в Москве.