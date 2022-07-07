Рязань, , 14:15 — REGNUM В первые месяцы работы в статусе врио губернатора Рязанской области Павел Малков проявил себя как грамотный управленец. Такое мнение высказали 7 июля в Экспертном институте социальных исследований.

Павел Малков https://www.ryazangov.ru

ЭИСИ оценил первые шаги руководителя региона. Павел Малков лично, и, как правило, без предупреждения, посещает проблемные объекты, уделяет серьёзное внимание комфортной городской среде. Ставка на постоянное общение с жителями способствует быстрой интеграции врио в областную специфику, считают эксперты.

«Месяц — незначительный срок, чтобы оценивать эффективность управленческой стратегии нового врио в полной мере. Однако в соцсетях мы видим, как Малков активно включается в региональную повестку, проводит встречи. Уже объехал основные районные центры Рязанской области, встречался с людьми, а не просто проводил формальные встречи с руководством. Врио выбирает тактику спонтанных визитов на территории, чтобы чиновники не смогли привести всё в порядок перед визитом губернатора. Благодаря этому он обнаруживает реальные проблемы. Общается с людьми, использует соцсети и прямые эфиры. Малков не дает пустых обещаний, которые не сможет выполнить. Он говорит, что нужно выявлять проблемы и работать над их решением в порядке приоритетности. Денег на всё хватить не может, и врио говорит об этом честно. Его стратегия — определять наиболее приоритетные для области проблемы и стараться решить их в первостепенном порядке», — пояснил доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, председатель Клуба политологов Рязанской области Юрий Мостяев.

В новых экономических обстоятельствах Малков уделяет значительное внимание поиску возможностей для регионального развития, отметили в ЭИСИ. Врио губернатора планирует привлечь в область в 2022 году более 80 млрд инвестиций, активно изучает рязанский промышленный потенциал.

«Малков очень активно и содержательно приступил к работе, включившись в широкий круг проблем. Видим, что ему удалось погрузиться в решение наиболее острых проблем, которые формулируют люди и СМИ, понять эти проблемы. Они связаны с качеством жизни людей. Знакомство с региональным контекстом врио проводит «в поле», в активном общении с людьми. Он получает информацию из первых уст, и для эффективного управления регионом это очень важно. Круг проблем, актуальных для региона, Малков определил абсолютно верно. В их решении врио стремится опираться на мнение жителей и привлечённых экспертов регионального и федерального уровня. Кажется, что глубоко погрузиться в контекст за два месяца в должности невозможно, но есть ощущение, что у врио губернатора Рязанской области это удаётся», — считает председатель Общественной палаты Рязанской области, директор Рязанской областной универсальной библиотеки имени Горького Наталья Гришина.

По мнению экспертов, перед Малковым стоит задача преобразовать полученные знания о регионе в конкретные управленческие решения. От этого будет зависеть успех врио на предстоящих выборах губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Малков был назначен врио руководителя области 10 мая 2022 года президентом России Владимиром Путиным. Выборы главы региона пройдут 9 — 11 сентября 2022 года.