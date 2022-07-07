Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Известные актёры Риз Уизерспун и Уилл Феррелл примут участие в съёмках нового фильма режиссёра Николаса Столлера («В пролёте»). Об этом сообщило издание ThePrint 7 июля.

Риз Уизерспун Кадр из интервью

Предстоящая лента, которая пока что не получила официального названия, расскажет о двух парах, забронировавших для проведения свадьбы одно и то же место на одну и ту же дату. Ожидается, что Уизерспун и Феррелл исполнят в ленте главные роли, а также выступят в качестве продюсеров.

Напомним, производством будущей комедии Николаса Столлера займётся Amazon. Дата выхода фильма пока что не раскрывается.

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