Калуга, , 14:19 — REGNUM Церемония награждения выпускников школ Калужской области медалями «За особые успехи в учении» состоялась 7 июля в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Чествование золотых медалистов 2022 года Пресс-служба правительства Калужской области

Обращаясь к выпускникам-медалистам, губернатор Владислав Шапша пожелал им успеха, верных друзей и деятельности, направленной на приумножение славы родной Калужской области и великой России. В 2022 году медали «За особые успехи в учении» были вручены 461 выпускнику 125 общеобразовательных организаций области. Учащаяся спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной золотая медалистка Елизавета Губина из Обнинска и калужанка, выпускница средней школы № 23 Ксения Сторчевая — в этот день отметили дни рождения и получили особые поздравления от губернатора области.

Завершился праздник золотых медалистов «Галактическим флешмобом», в ходе которого выпускники символически зажгли новую галактику возможностей, и музыкальной композицией «Команда мечты».

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